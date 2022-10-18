«Робобудущее» только начинается

29 октября ЦДТ «Хибины» города Кировска организует открытый муниципальный турнир интеллектуальных машин. Турнир проходит в рамках открытия сезона фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

К участию приглашаются обучающиеся (индивидуальные участники и команды) города Кировска и других муниципалитетов Мурманской области в возрасте от 6 до 17 лет. Дети смогут принять участие в любой из категорий турнира. «Радиоуправляемые машины», «Пилотаж», «Wedo-сумо», «Роботы-гладиаторы»(конкретные пределы возрастных групп и количество участников в команде оговариваются для каждой категории отдельно).

Программа турнира.

11.00-11.30 – регистрация участников;

11.00-11.30 – тренировки;

11.30-11.45 – брифинг судейской коллегии;

11.45-12.00 – открытие турнира;

12.00 – начало соревнований категории «Wedo-сумо»;

12.00 – начало соревнований категории «Роботы-гладиаторы»;

12.00 – начало соревнований категории «Пилотаж»;

12.00 – начало соревнований категории «Радиоуправляемые машины»;

14.00-14.15 – брифинг судейской коллегии;

14.15-14.30 – награждение победителей и закрытие турнира.

Для участия в турнире руководителям участников необходимо в срок до 21 октября (17.00) направить заявку на участие на электронный адрес: bazarnova_viktoria@cdt-khibiny.ru.

Более подробная информация по телефонам: 8 (81531) 5-44-85 (Базарнова Виктория Андреевна) и 8 (81531) 5-94-00 (Шарай Андрей Юрьевич).

Фото. https.//vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266589%2Falbum-148376343_00%2Frev