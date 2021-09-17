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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 12:30

Робот «Лавруша» встречает и до «Станции «Эрудитов» провожает

Три месяца и 10 миллионов рублей из федерального и 1 миллион из муниципального бюджета – такова цена появления в рамках национального проекта «Культура» обновленной библиотеки, появившейся на базе Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова в городе Североморске.

От бывшей библиотеки, которую возглавляет Юлия Орлова, остались стены и книжный фонд, правда, обновившийся на три тысячи экземпляров новых изданий. Отремонтирован вход в библиотеку, появился новый компьютерный зал, установлен терминал самообслуживания, интерактивные доски, современная акустическая система.

Здесь созданы комфортные условия для обслуживания читателей и работы библиотекарей.

16 сентября эту библиотеку посетили председатель Совета депутатов флотско1й столицы Евгений Алексеев, Светлана Евтушенко и Олеся Францискевич, а экскурсоводом по её залам выступила заведующая Централизованной библиотечной системой ЗАТО г. Североморск, заслуженный работник культуры, депутат представительного органа власти ЗАТО Ольга Ефименко. Именно её заслугами, энергией, настойчивостью обновляются и признаются лучшими не только в Мурманской области, но и на Северо-Западе России наши библиотеки.

Имя Сергея Владимировича Михалкова Центральной детской библиотеке было присвоено в апреле 2019 года. Именем писателя и поэта Сергея Михалкова в России названо всего 14 библиотек и 4 за рубежом. Гостьей библиотеки в момент присвоения ей имени С.В. Михалкова была вдова Юлия Валерьевна Субботиина-Михалкова, подарившая библиотеке портрет своего мужа и семейную фотогалерею, которые встречают читателей на входе.

В фойе библиотеки установлены Информационный киоск, благодаря которому можно узнать, какие услуги оказывает библиотека. Есть станция книговыдачи, информирующая о сроке выдачи книги и сроке её возврата, а также, аппаратура, исключающая несанкционированный вынос книги из библиотеки. Посетителей встречает робот «Лавруша».

О библиотеке, насчитывающей 7500 читателей, желающие могут узнать на её сайте, который ежедневно посещают около 300 человек. Её персоналом ежегодно проводится для детей более 500 мероприятий.

Детская библиотека уникальна и тем, что имеет свой кукольный театр «Незнайка и компания», где детям показывают спектакли, используя куклы, изготовленные руками художника Централизованной библиотечной системы Надежды Баскаковой.

Один из залов называется «Станция «Арктическая», в которой собраны материалы, посвященные освоению Арктики, полярникам, Северному морскому пути, атомному ледокольному флоту. Евгений Алексеев подарил в этом зале библиотеке фарфорового белого медведя.

В зале «Краеведения» читатели могут узнать историю родного края, познакомиться с краеведческой литературой.

Есть «Станция «Эрудитов» с игровыми приставками, насчитывающими 44 игры.

К услугам посетителей библиотеки 8 моноблоков с высокоскоростным интернетом.

На «Станции «Музейная» - музей поэта Рубцова, созданный ещё в 1999 году. Здесь регулярно проводятся Рубцовские чтения. В помещении этой станции Музей детской рукописной книги, выставка «Из сундука моей бабушки».

Во время посещения библиотеки депутатами её залы были заполнены детворой, для которых она стала гостеприимным    домом.

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