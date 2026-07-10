Родильное отделение Кандалакшской центральной районной больницы временно закроется на дезинфекцию

Министерство здравоохранения Мурманской области информирует население о временном порядке госпитализации пациенток акушерского и гинекологического профиля. В целях организации оказания медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, акушерское отделение Кандалакшской центральной районной больницы закрывается на плановую дезинфекцию с последующей помывкой.

Приём беременных женщин и рожениц в Кандалакшской ЦРБ будет временно приостановлен с 9.00 13 июля 2026 года до 9.00 27 июля 2026 года. На этот период организована маршрутизация пациенток в другие профильные учреждения области.

Беременные и роженицы с низкой и средней группой акушерского риска будут направляться в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу. Пациентки высокой группы риска будут госпитализироваться в Перинатальный центр Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

В случае возникновения экстренных ситуаций и при наличии медицинских противопоказаний для транспортировки, экстренная помощь беременным женщинам и роженицам будет оказана на месте — в специально оборудованном родильном боксе Кандалакшской ЦРБ.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в акушерских стационарах Мурманской области ежегодно проводятся плановые дезинфекции по заранее согласованному графику.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570987/#&gid=1&pid=1