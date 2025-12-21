Родильному дому Мурманского областного клинического многопрофильного центра предстоит плановая дезинфекция

Родильный дом МОКМЦ приостановит свою работу на плановую дезинфекцию с 27 декабря по 12 января 2026 года с целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил.

Маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля на время проведения мероприятий будет осуществляться в Перинатальный центр.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в акушерских стационарах Мурманской области ежегодно проводятся плановые дезинфекции по заранее согласованному графику.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559179/#&gid=1&pid=1