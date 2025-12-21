Мурманская область. Арктика (16+)21.12.25 08:00
Родильному дому Мурманского областного клинического многопрофильного центра предстоит плановая дезинфекция
Родильный дом МОКМЦ приостановит свою работу на плановую дезинфекцию с 27 декабря по 12 января 2026 года с целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил.
Маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля на время проведения мероприятий будет осуществляться в Перинатальный центр.
Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в акушерских стационарах Мурманской области ежегодно проводятся плановые дезинфекции по заранее согласованному графику.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559179/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Стартап». Художественный фильм (16+)13:55Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: Минфин России утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей