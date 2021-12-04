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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 14:00

«Родился победитель» Открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции микрорайона, г.Мончегорск

2 декабря были подведены итоги Открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции микрорайона, г.Мончегорск, Мурманская область. Жюри под председательством вице-президента – руководителя Кольского дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель», генерального директора АО «Кольская ГМК» Евгения Борзенко выбрало победителя из трёх финалистов. По итогам голосования победителем конкурса стал Консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», в состав которого вошли Spectrum Group и Atelier pro.

«Для АО «Кольская ГМК» и Мончегорска это первый опыт подобной работы. Давно такого не было не только в области, но и в городе. Поэтому при отсутствии опыта, в своих ожиданиях мы даже недооценивали, насколько сегодня эта тема развита и продвигается вне Мурманской области, в мировом пространстве. Мы знаем, что на конкурс подавались международные консорциумы, поэтому, когда увидели возможности, которые открывают предложения, то «аппетит» стал расти на глазах. Мы стали подрастать и соответствовать представленным проектам. Сегодня, когда выбирали и определяли победителя, я думаю, что наши ожидания и представленная работа совпали. Так и родился победитель», – отметил вице-президент - руководитель Кольского дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель», генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко.

Основой победившей концепции, представленной Консорциумом ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» + Dialectica (Spectrum Group) + Atelier pro, стало создание комфортного и современного микрорайона, сочетающего жилую, общественную и рекреационную функции. В перспективе он сможет задать новый уровень качества жизни и даст импульс для дальнейшего развития всего Мончегорска. При выборе визуального образа района авторы вдохновлялись природой Кольского полуострова: в концепции подчеркивается контраст тёплых и холодных оттенков леса, камней и озёр. Однако здания не будут одинаковыми – в проекте каждый квартал имеет свой уникальный облик, обоснованный его формообразованием и расположением на участке.

Второе место занял индивидуальный участник ООО «Аукетт Сванке», третье – Консорциум под лидерством Db-arch studio / ИП Бойков Дмитрий Александрович.

Подводя итоги конкурса, министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков отметил, что «хочется верить, что именно такой проект будет лежать в основе возрождения строительной жилищной отрасли. Это все коррелируется и совпадает с теми целями, которые ставятся на самом высшем уровне в части национального проекта «Жильё и городская среда» по достижению показателей ввода. Это в какой-то степени повлияет на тенденцию по оттоку населения с территории Мурманской области».

Как сообщает пресс-служба ГМК «Норильский никель», открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции микрорайона, г.Мончегорск стартовал 27 июля 2021 года. Конкурс инициирован ПАО ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК». Заказчик – АНО «Агентство развития Мончегорска», при поддержке Администрации муниципального образования г.Мончегорск с подведомственной территорией. Оператор конкурса – Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Глава администрации г. Мончегорска Виктор Садчиков подчеркнул, что «когда мы понимаем, что «Норильский никель» берёт на себя инициативу и объявляет этот проект, значит, компания здесь надолго. Будет развиваться ПАО ГМК «Норильский никель» – будет развиваться город. Мы настолько взаимосвязаны друг с другом, что работники Компании – это жители Мончегорска, жители города – это работники компании. Для жителей будут условия работы соответствующие, приезд молодых специалистов».

Напомним, на конкурс зарегистрировалось 50 претендентов из 23 городов России и зарубежья. В Конкурсе выразили желание участвовать компании из 3 стран — России, Нидерландов и Германии. Свои заявки, оформленные согласно условиям конкурса, Оператору направил 21 участник из 33 компаний: 12 – индивидуально, 21 компания объединилась в 9 консорциумов. Среди участников были представлены компании из 3 стран и 10 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Казани, Владикавказа, Омска, Самары, Ярославля, Штутгарта (Германия), Роттердама (Нидерланды).

 

 

Фото: ПАО ГМК «Норильский никель».

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