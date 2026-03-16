«Родина» открывается: с 21 марта северяне смогут стать участниками фестиваля науки, технологий и креативных индустрий

Центр научно-технологического творчества «Родина» откроется в Мурманске уже на этой неделе. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

«Мы с командой профессиональных специалистов полностью переосмыслили внутреннее пространство: здесь появились лаборатории, проектные мастерские и современные учебные аудитории. Это достаточно редкий пример того, как историческое здание кинотеатра получает новую жизнь и самое главное – новое значение для города. Дети, которые будут обучаться в «Родине», смогут работать над реальными проектами – для бизнеса, городской среды и промышленности. Такой подход применяется в ведущих мировых образовательных лабораториях, но в «Родине» он впервые реализуется на уровне дополнительного образования школьников», – сказал губернатор.

С 21 по 29 марта в центре развернётся фестиваль науки, технологий и креативных индустрий: северян ждут лекции, дискуссии и мастер-классы от лучших российских экспертов, кураторов и преподавателей «Родины».

«В программе: искусственный интеллект, инженерное проектирование, промышленный дизайн, мультимедийные технологии, виртуальная и дополненная реальность, а также проекты на стыке науки, технологий и креативных индустрий. Для самых маленьких заработает «Лаборатория будущего», – рассказал глава региона.

Вход будет бесплатным. Подробности и регистрация будут на сайте центра «Родина» с 18 марта.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, реконструкция «Родины» – часть масштабного преображения исторического центра города Мурманска в рамках мастер-планов, сформированных с учетом предложений 10 тысяч жителей, и одобренных Президентом РФ Владимиром Путиным. Центр научно-технологического творчества «Родина» создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

