«Родине» вернут первозданный вид, но будет изменено внутреннее пространство здания

Кинотеатр «Родина» в Мурманске, который уже много лет стоит в центре города за забором, ждёт масштабная реконструкция. Уже объявлен электронный аукцион на реконструкцию здания исторического здания в областном центре, который проводит Управление капитального строительства Мурманска. На портале госзакупок говорится, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 495 млн 673 тысячи рублей. Источник финансирования - муниципальный бюджет Мурманска. Заявки принимаются до 1 сентября. Определить подрядчика планируется 5 сентября.

Как сообщает severpost.ru, будет изменено внутреннее пространство здания, а также прилагающая территория. Внешний вид здания, как следует из проекта реконструкции, будет восстановлен согласно изначальному проекту, и будут убраны все внесённые поздние изменения.

Будет восстановлен архитектурно-лепной декор и балясины парапета.

Все зашитые оконные проёмы будут восставлены. Будут созданы деревянные рамы с исторической расстекловкой. Поздние стеклоблоки фасада будут заменены на деревянные витражные в соответствии с первоначальным расстекловкой.

Основным цветом здания выбран светло-зелёный (RAL 6027), отделка — белый.

Со стороны улицы Профсоюзов исчезнет часть газона. На этом месте появится парковка на пять мест для маломобильных граждан.

В здании разместится зрительный зал на 532 места, в дополнение ещё 180 мест будет на балконе.

Также появятся: гардероб, лекционная аудитория, звукозаписывающая студия, гримерные, выставочные помещения, комнаты для кружков, туалеты, административные и техпомещения.

В здании появятся лифты для маломобильных граждан и декораций.

В проекте договора говорится, что работы по восстановлению исторического здания кинотеатра должны занять 2 года и 3 месяца.