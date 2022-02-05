Родителей, положительно оценивающих школьный дистант, стало чуть больше, но большинство по-прежнему в ужасе

С переходом на удаленное обучение в этом учебном году столкнулось большинство семей, где есть дети-школьники. 8 из 10 родителей считают, что дистант отрицательно сказывается на образовании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Практически 6 из 10 родителей в этом учебном году столкнулись с ситуацией, когда классы их детей переводили на удалёнку из-за коронавируса. 39% из них считают, что дистант однозначно негативно сказался на образовании детей, ещё 44% оценивают влияние школьной удаленки как скорее отрицательное: «Дома это не учёба, лёжа в кровати с планшетом»; «Образование и без пандемии было отвратительным, а теперь это просто ужас!». Однозначно положительных отзывов о дистанте лишь 3%, скорее положительных — 14%. Причём отцы оставили чуть больше позитивных оценок, чем матери. Судя по комментариям, родители рады тому, что их дети не заболели ковидом и получили возможность восстановить силы благодаря снижению нагрузки.

В марте прошлого года положительных отзывов о влиянии школьного дистанта на образование детей было чуть меньше, семьи адаптируются к подобной практике, но очень медленно.