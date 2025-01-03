Родителей с детьми-дошкольниками на каникулах ждут в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ»

В новогодние каникулы юных северян и их родителей ждут в уютных пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ». Семейные активности, мастер-классы, добрые праздники и уютные книжные посиделки собраны в афише на портале «Наш Север».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, семейные «СОПКИ» работают в Мурманске, Североморске, Полярном, а также Печенге, Заполярном и Алакуртти. Пространства для свободного досуга, полезных лекций и индивидуальных консультаций по вопросам, волнующим молодых родителей, работают в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». На сегодняшний день в северяне суммарно «СОПКИ.СЕМЬЯ» посетили почти 30 тысяч раз. В конце 2024 года ещё одно пространство открылось в Оленегорске-2, в полную силу «СОПКИ.СЕМЬЯ» там начнут работать после новогодних каникул.

Подробности о графике пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» и всех мероприятиях можно найти в группе проекта «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/