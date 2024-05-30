Родители 11-классников стали реже испытывать стресс из-за ЕГЭ

Число родителей, сильно переживающих из-за сдачи детьми ЕГЭ, за 14 лет снизилось более чем в 1,5 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 родителей 11-классников и 500 студентов вузов из всех округов страны.

Каждый второй родитель утверждает, что переживает период сдачи ребёнком ЕГЭ относительно спокойно. Каждый четвертый немного волнуется. Сильно нервничает каждый пятый. В 2010 году (а с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой выпускных экзаменов в школе) испытывал серьёзный стресс каждый третий родитель, немного волновались 4 из 10.

Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 31% родителей назвал относительно спокойным, 46% — лёгким волнением, 19% — сильным стрессом. Однако очевидно, что не все родители правильно считывают настроение выпускника: среди нынешних студентов вузов свое состояние в период сдачи ЕГЭ 35% оценили как достаточно спокойное, 34% — как небольшое волнение, 28% — как сильный стресс.

Совсем недавно «SuperJob» выяснил, что учителя стали реже критиковать ЕГЭ: каждый третий педагог относится к такой форме аттестации положительно. Опросив студентов вузов, мы выяснили, что среди них ещё больше сторонников единого государственного экзамена: 4 из 10 относятся к ЕГЭ позитивно. Таким образом очевидно, что отношение к ЕГЭ дальше будет только улучшаться: ведь осталось подождать несколько лет, и школы массово начнут выпускать детей, чьи родители сами сдавали ЕГЭ (пока такие родители в меньшинстве — эксперимент по внедрению ЕГЭ начался в 2001 году только в нескольких регионах).

Время проведения опроса: 8—24 мая 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru