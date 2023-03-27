Родители будущих первоклассников Мурманской области могут подать заявление на зачисление в школу через портал госуслуг

Наряду с другими регионами страны Мурманская область подключилась к сервису на портале госуслуг, позволяющему родителям заранее заполнить заявление для записи ребёнка в школу. Черновик будет сохранён в «личном кабинете», а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приёмная кампания в регионе стартует 1 апреля. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Для подачи заявления нужны: данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка; номер или название школы; сведения о регистрации; информация о братьях и сёстрах, если они учатся в выбранной школе; документы, подтверждающие право на льготы (их оригиналы нужно будет принести в школу).

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября.

Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок.

В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места, уточняет Министерство образования Мурманской области.