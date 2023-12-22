Родители, чьи дети посещают детский сад, продолжат получать компенсацию платы за присмотр и уход в полном объёме

В Мурманской области родители, чьи дети посещают детский сад, в 2024 году продолжат получать компенсацию платы за присмотр и уход в полном объёме.

Размер компенсации родительской платы за присмотр и уход для детей участников специальной военной операции и призванных на военную службу по мобилизации по-прежнему будет составлять 100%. Компенсация родительской платы за первым, вторым и третьим ребёнком составляет 20%, 50% или 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход соответственно. С 1 января 2024 года этот размер составит 2770 рублей в месяц, а для детей, чьи родители являются участниками СВО, – 5330 рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в муниципалитетах Мурманской области установлен максимальный размер родительской платы, который позволяет ограничить право учредителя детского сада на необоснованное повышение платы за присмотр и уход. С 1 января 2024 года максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях (не с круглосуточным пребыванием) составит от 159 рублей до 231 рубля в день, минимальные суммы в городах Мурманск, Апатиты, Кировск, максимальная – в ЗАТО Островной.

Документы опубликованы на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».