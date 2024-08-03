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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 18:00

Родители готовы помогать взрослым детям, но жить вместе не хотят

Только 1 из 9 россиян выступает против любой помощи взрослым детям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

81% россиян уверен в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 18% — всегда. Каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причём чаще всего к этому призывают россияне старше 45 лет.

Женщины более рациональны: 72% женщин — за помощь в разумных пределах, среди мужчин таких 57%. Стоит отметить, что мужчины чаще склонны думать, что родители должны помогать детям всегда и всем чем могут (21% против 13% среди женщин).

Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних выступают за поддержку в разумных пределах (77% против 66% соответственно). А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае (26 и 16%).

Для каждого второго опрошенного очевидно, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Только 18% россиян уверены в том, что взрослым детям следует жить со своими родителями. Причём чуть чаще с этим согласны граждане до 34 лет (21%). Пока дети маленькие, родители чаще мечтают о том, чтобы жить вместе (21% против 11% среди родителей взрослых детей).

Время проведения опроса: 27—31 июля 2024 года.

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