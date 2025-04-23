Родители из Мурманска рассказали, сколько денег дают детям – «SuperJob»

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», родители часто предлагают школьникам в возрасте до 15 лет «заработать» часть карманных денег, в то время как старшеклассники обычно получают деньги просто так. К такому выводу пришли эксперты сервиса по итогам опроса, в котором приняли участие родители детей от 7 до 17 лет со всех регионов страны.

79% родителей младших школьников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет дают своим детям деньги на карманные расходы. С возрастом контроль родителей над расходами детей ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 15% родителей, то за тратами старшеклассников — уже 46%.

Чем старше становится ребёнок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 560 рублей в неделю, ученикам средней школы — 870 рублей, а старшеклассникам — 1260 рублей.

На каких условиях школьники получают карманные средства? Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».

Время проведения опроса: 4 марта — 17 апреля 2025 года.