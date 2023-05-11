Родители не хотят замены английского языка на китайский в школах

80% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 59% против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования. Инициативу одобряет лишь 9% родителей школьников, тогда как 8 из 10 выступают против такого решения. В комментариях респонденты напоминают, что английский остаётся языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами.

Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения? Общество относится к этой идее осторожно: 6 из 10 опрошенных (59%) против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности: «Все инженерные специальности по-прежнему требуют знания английского». Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 19%. С их точки зрения, стратегическое партнёрство России с КНР обязательно приведёт к востребованности специалистов, владеющих китайским.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.