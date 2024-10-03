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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 18:00

Родители поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника

Большинство россиян согласны с тем, что правила выгула собак следует ужесточить. Чаще других законопроект поддерживают респонденты, имеющие детей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч — для юрлиц. Согласно опросу «Superjob», большинство россиян (76%) одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей».

Женщины чаще соглашались с введением штрафов: 80% против 73% среди мужчин. Ещё выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей, — 85%.

Большинство владельцев собак также одобряют ужесточение правил выгула: 74% среди них поддерживают нововведение, приводя в пример трагические случаи травм и даже гибели собак мелких пород от более крупных. Тем не менее, такой закон чаще поддерживали те, у кого нет собак — 83%.

Не поддержали парламентариев только 10% россиян: «Не существует опасных пород собак. Имеют место быть хозяева, не знающие, как содержать, обучать, поддерживать хорошее психологическое состояние питомца».

Затруднились с ответом 14% опрошенных: «Укусить может и неопасная порода»; «Можно ввести штраф по поводу намордников для тех, кто не прошёл курс дрессировки».

Время проведения опроса: 26—30 сентября 2024 года.

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