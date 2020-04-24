Родители школьников не хотят продолжения дистанционной учебы после окончания карантина

Режим самоизоляции позволил родителям школьников оценить качество дистанционного образования: большинство мечтает вернуться к традиционной модели обучения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» спросил родителей школьников, какая модель обучения станет для них предпочтительной после окончания карантина.

О переходе на полностью дистанционную учёбу после отмены карантина размышляют 4% родителей школьников. Ещё 2% хотят, чтобы в онлайн перевели некоторые школьные уроки, например, ОБЖ, рисование, музыку, технологию, внеурочную деятельность.

Подавляющее большинство же родителей мечтает, что после окончания режима самоизоляции дети будут как прежде ходить в школу на все уроки (91%). «Обязательно нужно ходить в школу. Это развитие и коммуникативных навыков, и интеллектуальных»; «На дистанционном обучении вырастет поколение безграмотных и неуправляемых людей!»; «Роль учителя в воспитательном и обучающем процессе — объяснить новый материал и проверить понимание изученного ранее материала, дистанционно эта главная функция не выполняется, а перекладывается на родителей», — комментируют они.