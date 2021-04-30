Родители школьников Североморска: питание вкусное и полезное!

Родители обучающихся гимназии №1 города Североморска высоко оценивают качество питания детей в школьной столовой. Об этом они сообщили на встрече с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой.

Дегустацию меню провели в рамках реализации «дорожной карты» по внедрению в школах региона продукции из мяса северных оленей, которая была разработана по поручению губернатора Андрея Чибиса. Родителям предложили попробовать тефтели из оленины в сливочном соусе.

Мамы школьников отметили, что, помимо очевидной пользы представленного блюда, оно обладает хорошими органолептическими свойствами – цветом, запахом и вкусом.

«Оленина вводится в меню в небольшом количестве, чтобы детям было комфортно её употреблять, – объяснила вице-губернатор Елена Дягилева. – Польза северных продуктов очевидна для нас, жителей Мурманской области. В мясе местных животных, в ягодах, грибах содержатся необходимые для нас полезные вещества, которые позволяют укрепить здоровье, справиться с нагрузкой, вызванной непростыми климатическими условиями. Сегодня мы убедились в том, что блюда, приготовленные с олениной, вкусные, это подтвердили и родители».

Напомним, в начале текущего года вступили в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания в школах. Согласно правилам, разрешено корректировать детское меню с учётом территориальных особенностей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, сейчас питание обучающихся продукцией из оленины осуществляется в 12 муниципальных образованиях региона, с нового учебного года блюда из мяса северного оленя (тефтели, биточки и гуляш) появятся в школах Кольского и Терского районов.