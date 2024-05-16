Родители старшеклассников поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов в 2 раза активнее студентов

Идею возрождения системы распределения и гарантированного трудоустройства молодых специалистов поддерживают 7 из 10 родителей старшеклассников и только 4 из 10 студентов вузов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и студенты вузов из всех округов страны.

65% россиян выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов, 14% — против. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (74%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!».

Опрос родителей старшеклассников показал, что 72% из них поддерживают возвращение к системе распределения выпускников, 14% — не поддерживают.

Среди студентов дневных отделений 39% считают, что необходимо вернуть систему распределения молодых специалистов, 27% выступают против этой идеи, а 34% затруднились с ответом. Любопытно, что студентам коммерческих отделений идея кажется более привлекательной чуть чаще, чем бюджетникам (41 и 38% опрошенных соответственно).

По сравнению с прошлым годом число сторонников системы распределения выпускников вузов стало больше: в 2023 депутаты предлагали удерживать стоимость обучения с молодых специалистов, отучившихся за счёт средств бюджета, но отказавшихся от распределения, — не все экономически активные россияне тогда поддержали «наказание рублем».

Время проведения опроса: 1—13 мая 2024 года.