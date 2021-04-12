Родители учеников 10-11-х классов тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю

Чем старше школьник, тем больше средств тратят родители на его занятия с репетиторами. О том, что ребёнок берёт частные уроки, рассказали 43% родителей учеников 10 и 11 классов. Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 родителей учеников 7—11 классов из всех округов страны.

О том, что ребёнок систематически занимается с репетитором, сообщили более четверти родителей 7- и 8-классников (27%) и треть родителей 9-классников (34%). В 10-11-х классах, когда школьник начинает готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз, к помощи репетиторов обращаются уже 43% родителей.

Как правило, в 7-8-х классах в задачи репетитора входит повышение успеваемости ребёнка, устранение пробелов в знаниях и подготовка к олимпиадам. Чаще всего к детям этого возраста приглашают преподавателей английского языка, алгебры и геометрии, русского языка, чуть реже — физики и других иностранных языков (кроме английского). Средняя сумма расходов на репетиторов для 7-8-классника составляет 2800 рублей в неделю.

В выпускных классах главной целью работы с репетитором становится успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. Неудивительно, что расходы растут: родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3000 рублей в неделю, родители учеников 10-11-х классов — по 3500 рублей в неделю. В топ-5 дисциплин, по которым чаще всего приглашают репетиторов, помимо алгебры и геометрии, русского, английского языков и физики в 9-ом классе входит химия, а в 10-11-х классах — история и обществознание.