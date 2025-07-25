Родители выбирают вуз для ребёнка по рейтингам, стоимости обучения и отзывам

Крайне важно поддержать детей при выборе будущего места обучения. По мнению родителей абитуриентов вузов, главные критерии при выборе университета — рейтинг учебного заведения, стоимость обучения и отзывы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 родителей выпускников 11 классов школ из всех округов страны.

39% родителей рассматривают для своих детей только бюджетные места в вузах, 48% готовы платить, если не получится поступить на бюджет, ещё 9% сразу настраиваются исключительно на платное обучение.

Родители абитуриентов при выборе вуза в первую очередь ориентируются на его места в рейтингах и стоимость обучения (по 36%). Каждый третий учитывает отзывы (33%). Среди других важных факторов: перечень предметов ЕГЭ для поступления (31%), квалификация преподавателей (30%) и количество бюджетных мест (29%).

Каждый восьмой родитель (13%) не принимает участие в выборе вуза для ребёнка.

По сравнению с прошлым годом родителями поступающих больше внимания уделяется рейтингам вузов, стоимости обучения и отзывам, меньше — бюрократическим процедурам, связанным с подачей документов.

Время проведения опроса: 8—21 июля 2025 года.