Родители выпускников 11 классов относятся к ЕГЭ лояльнее, чем российское общество в целом

Одобряет ЕГЭ каждый четвертый родитель 11-классника. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители выпускников 11 классов школ.

Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей». При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился: сегодня он находится на уровне 67% (год назад — 71%): «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».

Экономически активное население в целом настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%.

Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования (65 и 58% соответственно).

Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодёжи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 24% (43% — отрицательных), тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 12% (69% — против).

Время проведения опроса: 1—18 июня 2026 года.