Родительский комитет АО «ММТП» организовал для детей весенний спортивный праздник

В первый майский день Родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» - предприятия, входящего в «Национальную транспортную компанию, - организовал для детей работников предприятия очередной ежегодный турнир по лазертагу. Соревнования проходили на базе пейнтбольного и лазертаг-клуба «Сайберс» и спортивного клуба «Энергетик», а за безопасность детей отвечали сотрудники Дирекции по общим вопросам АО «ММТП».

В игре приняли участие более двадцати ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички. В любом случае каждый из них испытал яркие положительные эмоции от увлекательной спортивной борьбы, смог проявить в ней ловкость и решительность. Ребята продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выносливость, умение выстроить тактику и стратегию и подтвердить эти качества волей к победе. Лучше всех это получилось у команды «Камуфляж», которая заняла первое место. Второй стала «Галактика», и третьими - «Мстители».

«Мы очень рады, что эпидемиологическая ситуация постепенно возвращается в нормальное состояние, и у Родительского комитета нашего предприятия вновь появляется возможность проводить познавательные и спортивные мероприятия для наших детей. И они, и мы очень этого ждали. Именно поэтому такие встречи все их участники воспринимают как настоящий праздник. Тем более - с учётом начавшихся майских каникул», - сказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

И даже погода, которая пугала организаторов холодами последние несколько дней, поддержала всех участников праздника – день был ярким, солнечным и по-северному весенним. Для участников турнира Родительский комитет АО «ММТП» также организовал обед с пловом и сладким столом, что еще больше добавило позитивного настроения юным спортсменам и их родителям. Родительский комитет выражает огромную благодарность родителям, помогавшим в проведении соревнований, Дирекции по общим вопросам в лице Николая Костылева, директору клуба «Сайберс» Михаилу Песоцкому, судьям и всем, кто помогал в организации и проведении спортивного праздника.

Имена победителей турнира:

1 место – команда «Камуфляж» (Агафонов Артемий – капитан; Лесохин Егор; Конева Анастасия; Будо Дарья; Коллеров Артём);

2 место – команда «Галактика» (Иванкович Максим – капитан; Зеленин Ярослав; Королёва Татьяна; Бычкава Арина; Бычкова Екатерина);

3 место – команда «Мстители» (Марьинский Степан – капитан; Качарава Никита; Масальская Виктория; Белова Диана; Приемышев Данил).