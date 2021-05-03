ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наш мир – угандийская девушка ухаживает за хищниками, а костромчанин собирает городской мусор5 и 7 мая в Мурманске пройдут репетиции парада Победы – центр города перекрывают для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.05.21 10:30

Родительский комитет АО «ММТП» организовал для детей весенний спортивный праздник

В первый майский день Родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» - предприятия, входящего в «Национальную транспортную компанию, - организовал для детей работников предприятия очередной ежегодный турнир по лазертагу. Соревнования проходили на базе пейнтбольного и лазертаг-клуба «Сайберс» и спортивного клуба «Энергетик», а за безопасность детей отвечали сотрудники Дирекции по общим вопросам АО «ММТП».

В игре приняли участие более двадцати ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички. В любом случае каждый из них испытал яркие положительные эмоции от увлекательной спортивной борьбы, смог проявить в ней ловкость и решительность. Ребята продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выносливость, умение выстроить тактику и стратегию и подтвердить эти качества волей к победе. Лучше всех это получилось у команды «Камуфляж», которая заняла первое место. Второй стала «Галактика», и третьими - «Мстители».

«Мы очень рады, что эпидемиологическая ситуация постепенно возвращается в нормальное состояние, и у Родительского комитета нашего предприятия вновь появляется возможность проводить познавательные и спортивные мероприятия для наших детей. И они, и мы очень этого ждали. Именно поэтому такие встречи все их участники воспринимают как настоящий праздник. Тем более - с учётом начавшихся майских каникул», - сказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

И даже погода, которая пугала организаторов холодами последние несколько дней, поддержала всех участников праздника – день был ярким, солнечным и по-северному весенним. Для участников турнира Родительский комитет АО «ММТП» также организовал обед с пловом и сладким столом, что еще больше добавило позитивного настроения юным спортсменам и их родителям. Родительский комитет выражает огромную благодарность родителям, помогавшим в проведении соревнований, Дирекции по общим вопросам в лице Николая Костылева, директору клуба «Сайберс» Михаилу Песоцкому, судьям и всем, кто помогал в организации и проведении спортивного праздника.

Имена победителей турнира:

1 место – команда «Камуфляж» (Агафонов Артемий – капитан; Лесохин Егор; Конева Анастасия; Будо Дарья; Коллеров Артём);

2 место – команда «Галактика» (Иванкович Максим – капитан; Зеленин Ярослав; Королёва Татьяна; Бычкава Арина; Бычкова Екатерина);

3 место – команда «Мстители» (Марьинский Степан – капитан; Качарава Никита; Масальская Виктория; Белова Диана; Приемышев Данил).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)15:30«Одинокая женщина желает познакомиться». Художественный фильм (6+)16:55«Май». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Морковь, картофель и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 46 копеек, евро – на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Пересекать границу ледоколы могут без таможенного досмотра
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика