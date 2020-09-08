Родительский комитет АО «ММТП» подготовил детей к новому учебному году

С началом нового учебного года родительский комитет Мурманского морского торгового порта провели традиционные мероприятия по подготовке самых маленьких ребят к их первому школьному году.

Ежегодно в музее АО «ММТП» работники предприятия вместе со своими детьми проводят церемонию посвящения в первоклассники. Однако в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в этом году массовые мероприятия были отменены. Тем не менее, родительский комитет порта позаботился о первоклашках и подготовил полезные подарки для пятидесяти ребят. Каждый из них получил набор, в который вошли комплект ручек и других канцелярских принадлежностей, сладости, флэш-карты, а также стилизованный альбом АО «ММТП».

Помимо заботы о «маленьких портовиках», Родительский комитет предприятия продолжил свою добрую традицию и провел акцию «Соберем ребенка в школу» для детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в региональный Центр социальной помощи семьи было передано 19 рюкзаков для первоклассников и детей старших классов со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Представители порта поздравили ребят с наступающим Днём знаний и пожелали им отличных оценок.

Отметим, что Мурманский морской торговый порт уже не первый год оказывает поддержку региональному Центру социальной помощи семье и детям. Летом градообразующее предприятие передало денежные средства на замену мебели, коврового покрытия, а также на создание класса профориентации. В ближайшей перспективе родительский комитет АО «ММТП» планирует проводить секционные занятия для воспитанников Центра по футболу и казачьим играм.