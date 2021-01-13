Родительский комитет АО «ММТП» принёс подарки в Центр соцпомощи

Накануне Нового года члены родительского комитета Мурманского морского торгового порта отправились в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям», чтобы поздравить с наступающими праздниками подопечных Центра.

Вместе с портовиками приехали Дед Мороз, Снегурочка и Рыжий Лис – символ родительского комитета. Последний вызвал бурю эмоций у ребят, которые не отходили от задорного персонажа. Дети и взрослые водили с портовиками хороводы, пели песни и весело проводили время на свежем воздухе. В конце праздника каждому был вручен подарок, а ребята попросили устроить фотосессию с Рыжим Лисом.

«Портовики не могли оставить детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без праздника. Для родительского комитета Мурманского морского торгового порта уже стало доброй традицией устраивать подобные представления накануне Нового года», - рассказывает председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

«Мы очень благодарны сотрудникам ММТП. Они не только помогли нашим подопечным зарядиться праздничным настроением, но и регулярно оказывают различную помощь Центру. Нашей дружбе уже много лет, и мы надеемся, что она никогда не закончится», - делится ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» Людмила Ушакова.

Напомним, ранее члены родительского комитета Мурманского морского торгового порта обеспечивали Центр средствами для дезинфекции рук и обработки игрушек, полов и помещений, одноразовыми масками и бесконтактным термометром. Также портовики помогли сделать ремонт в помещениях Центра, а накануне нового учебного года ребят обеспечили необходимыми канцелярскими принадлежностями.