Родительский комитет АО «ММТП» продолжает помогать Мурманскому центру социальной помощи семье и детям

Представители родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» передали в Мурманский центр социальной помощи семье и детям более пятидесяти пятилитровых канистр с жидким мылом и десять канистр дезинфицирующего средства такого же объема для рук и обработки игрушек, полов и помещений.

«С учётом нынешней ситуации мы отказались от проведения нескольких мероприятий, которые традиционно организует родительский комитет для детей сотрудников предприятия и наших подшефных. Вместо это мы направили средства на то, что сейчас необходимо в первую очередь – обеспечение условий для сохранения здоровья детей, родителей и работающих с ними сотрудников», - сказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

На протяжении нескольких лет Родительский комитет АО «ММТП» шефствует над ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»: помогает в подготовке к школе, приглашает на совместные мероприятия, вручает подарки к Новому году. Также предприятие помогает в проведении ремонта помещений. Поскольку передача гигиенических и дезинфицирующих средств происходила в канун Дня Победы, портовики вручили представителям Мурманского центра социальной помощи семье и детям Георгиевские ленточки. В ответ воспитанники центра передали ветеранам предприятия сделанные своими руками открытки с поздравлениями, рисунки и нарядно оформленные Георгиевские ленточки.