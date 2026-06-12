Родкомы в действии: более 110 заявок подали комитеты учебных заведений Мурманской области на конкурс от «Знания»
Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Экспертам предстоит рассмотреть несколько тысяч заявок, 116 из которых направлены представителями Мурманской области. Это один из лучших показателей на Северо-Западе. Наиболее интересные конкурсные инициативы будут воплощены в жизнь, получив финансирование в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
Организатором конкурса выступает Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Это ещё один масштабный проект, направленный на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, поддержку инициатив, которые формируют комфортную и безопасную среду для детей и молодёжи.
В этом году к конкурсу смогли присоединиться родкомы детских садов, а также техникумов и колледжей нашей страны. Это расширило не только географию участников, но и архитектуру представленных инициатив.
Свои идеи активные родители школьников и студентов могли заявить по нескольким направлениям: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание и научное познание. Впервые появилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска.
«Конкурс инициатив родительских сообществ стал важной площадкой для взаимодействия с родителями по всей стране. У такого сотрудничества большой потенциал, ведь семьи и образовательные организации объединены общей целью – всестороннее развитие наших детей. В этом году конкурс стал масштабнее, он привлекает участников не только школ, но и детских садов и колледжей. Мы внимательно изучим все поступившие идеи, выберем лучшие практики и в перспективе постараемся распространить их на всю страну», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Проекты-победители будут определены до 30 июня. А претворить лучшие идеи в жизнь родкомам предстоит до середины ноября этого года.
Фото (пресс-служба Общества «Знание»): https://gov-murman.ru/info/news/569347/#&gid=1&pid=1