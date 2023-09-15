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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 10:15

«Родники»: автор песен и поэт из Мурманской области стал финалистом Национального конкурса патриотической песни

В Ставрополе дан старт репетициям финального концерта Национального конкурса патриотической песни «Родники». Главная сцена уже полностью оформлена, настроены экраны, подготовлен видеоряд к каждому номеру. Режиссёры предстоящего гала-концерта проводят репетиции, выставляют свет, проверяют звук, вносят последние корректировки в концертные образы артистов.

Каждая песня становится полноценным номером – с хором, танцевальной группой, оркестром или театрализованным действием. С исполнителями работают педагоги по вокалу и сценическому движению, в числе которых Марина Полтева педагог, певица, продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, вокальный педагог популярных передач на Первом: «Один в Один», «Точь-в-Точь». Перед входом во Дворец культуры и спорта происходит установка экрана, на котором 15 сентября будет транслироваться финальный гала-концерт проекта «Родники» и парадная зона встречи артистов перед конкурсным финалом.

Мурманскую область на конкурсе представляет Алексей Косаревский – поэт и автор песен из Мурманской области. Композицию «Жди нас, мама! Мы вернёмся!», написанную на слова автора из села Княжая Губа Кандалакшского района, можно услышать на сайте проекта, там же можно узнать историю творческого пути самодеятельного северянина.

Как сообщает региональное Министерство культуры, гала-концерт, на котором будут определены победители конкурса, пройдёт 15 сентября и будет транслироваться на сайте проекта. Кроме того, зрители смогут выбрать лучшего исполнителя путем голосования в группе «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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