Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 14:30
«Родной двор — родной город»: в Мурманске провели семейное спортивное воскресенье
В последний день марта в областном центре на спортивной площадке возле дома №39 по улице Юрия Гагарина прошло очередное физкультурное мероприятие «Родной двор — родной город».
Как сообщает администрация города Мурманска, провести по-настоящему активно выходной день мурманчане собрались целыми семьями. Для детей были подготовлены весёлые старты. Самым маленьким в преодолении препятствий помогали их родители.
В конце мероприятия всем участникам вручили памятные подарки и сладкие призы.
Напомним, проект «Родной двор — родной город» направлен на возрождение и развитие дворового спорта.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27048&page=1
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