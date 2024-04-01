«Родной двор — родной город»: в Мурманске провели семейное спортивное воскресенье

В последний день марта в областном центре на спортивной площадке возле дома №39 по улице Юрия Гагарина прошло очередное физкультурное мероприятие «Родной двор — родной город».

Как сообщает администрация города Мурманска, провести по-настоящему активно выходной день мурманчане собрались целыми семьями. Для детей были подготовлены весёлые старты. Самым маленьким в преодолении препятствий помогали их родители.

В конце мероприятия всем участникам вручили памятные подарки и сладкие призы.

Напомним, проект «Родной двор — родной город» направлен на возрождение и развитие дворового спорта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27048&page=1