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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.21 15:00

«Родной двор – родной город» возвращается в Мурманск

Сегодня в Мурманске на спортивной площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова прошло праздничное открытие очередного сезона спортивного проекта «Родной двор — родной город». Это уже седьмой год существования проекта. Во дворах и скверах, на обновленных спортивных площадках эта акция до пандемии проходила ежегодно, в проекте принимало участие до 4000 человек.

- Очень важно дружить с соседями, всем двором, а занятия спортом на свежем воздухе сближают, — сказал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. — Я рад, что после пандемии все возвращается на круги своя, и мы снова начинаем большой спортивный праздник.

Участники получили незабываемые впечатления, участвуя в интересных эстафетах, дворовых играх, поставив новые рекорды и, конечно, оценив показательные выступления спортсменов.

В этом году в программу состязаний вернулся раздел по демонстрации тестов ГТО — «Готов к труду и обороне» на площадках, оборудованных снарядами.

По результатам конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены разных возрастов, показавшие лучшие результаты в упражнениях конкурса спортивных рекордов на каждом мероприятии награждаются призами и дипломами.

 

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