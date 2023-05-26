«Родной Север» - мурманчан приглашают на выставку

Экспозиция открылась в Центре творчества и социальной адаптации МАУ МП «Объединение молодёжных центров» в Мурманске. Свои работы представили ученики изостудии «Ультрамарин».

Выставка «Родной Север» посвящена 85-летнему юбилею Мурманской области. На картинах изображена неповторимая природа Кольского края в стилях реализм и абстракция.

Работы выполнены на холстах акрилом в стилях реализм и абстракция. Авторы выставки - это люди, объединенные творчеством и любовью к родному краю, обычные посетители нашего центра, которые в своих картинах отразили теплоту северной души.

Экспозицию могут посетить все желающие ежедневно с 14.00 до 19.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25049&page=1