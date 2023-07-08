«Родные-любимые» — северяне поддержали Всероссийскую акцию Росмолодёжи и отправились в семейный поход

8 июля, в День семьи, любви и верности, региональный комитет молодёжной политики пригласил молодые семьи Мурманской области стать участниками семейного похода в рамках Всероссийской акции «Родные-любимые» от Росмолодежи.

Маршрут для прогулки выбрали доступный — от домика «моржей» до мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»). Опытный турист, командир поискового отряда «Ваенга» Эдуард Миронов познакомил участников с историей Заполярья в период Великой Отечественной войны и провёл среди детей викторину.

Вместе с заполярными семьями маршрут прошла и поздравила с праздником всех первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Это отличный формат отдыха. На свежем воздухе мы активно и интересно провели время. А самое главное, родные-любимые провели время друг с другом. Я поздравляю всех с Днём семьи, любви и верности и желаю, чтобы для каждого семья была надежным укрытием от любых невзгод!», — сказала Оксана Николаевна.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в семейном походе также приняли участие депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко и депутат Совета депутатов Мурманска Наталья Найдёнова. Они познакомились с семьями, вместе участвовали в познавательной программе и общались.

«Хочу пожелать всем семьям в этот душевный праздник сохранить и пронести через всю свою жизнь самые главные ценности — любовь, верность и, конечно же, бережное отношение друг к другу», — сказала Наталья Найденова.

Фото: https://gov-murman.ru