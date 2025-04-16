Родным погибшего бойца Николая Стрельникова передан орден Мужества

Вчера в администрации города Мурманска состоялась передача высокой государственной награды — ордена Мужества — родным старшего матроса в/ч 38643 Николая Стрельникова.

Николай Станиславович Стрельников родился в 1984 году. Проходил контрактную службу в должности старшего стрелка одного из подразделений 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года посмертно награждён орденом Мужества.

Награда была передана вдове бойца Веронике Александровне и матери Валентине Николаевне.

Первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев заверил женщин, что администрация готова оказать семье героя всю возможную поддержку.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29767&page=1