«Родовые сумки» для будущих мам: Мурманская область запустила новую меру поддержки с 1 января 2025 года

С 1 января нового года в Мурманской области вступила в силу новая мера поддержки для будущих мам – выдача наборов «Родовая сумка». Данная инициатива реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить» и направлена на создание комфортных условий для женщин в предродовой период и после рождения малыша.

Каждая будущая мама сможет получить «Родовую сумку» с необходимыми предметами при поступлении в роддом. Набор включает 18 наименований товаров, которые обеспечат комфорт и заботу как для беременных, так и для новорожденных. В состав «Родовой сумки» входят средства личной гигиены, а также предметы по уходу за новорожденными в первые дни жизни. Все изделия соответствуют современным требованиям, а перечень был сформирован с учётом предложений молодых мам и по рекомендациям профессионального медицинского сообщества.

Выдача наборов осуществляется при поступлении в родильные отделения учреждений здравоохранения Мурманской области.

Создание комфортных условий для будущих родителей – одна из приоритетных задач правительства региона, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/