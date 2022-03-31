«Родственник» асфальта, космический ветер и роботы: школьники из Полярного посетили городскую котельную

Воспитанники детского технопарка «Квантолаб» из города Полярного посетили городскую котельную в рамках информационной кампании, приуроченной ко дню работника коммунальных служб. Учащиеся познакомились с рабочими процессами и получили представление о профессиях, востребованных в сфере теплоснабжения.

Сначала ребята побывали на мазутной станции. Там со специалистами зашел разговор о множестве труб в помещении и вентилей на них, а также о высоких температурах на контрольно-измерительных приборах. Ребятам рассказали о том, что мазут – «родственник» асфальта, а все они – производные от нефти.

Дети были восхищены ярким зрелищем – процессом горения мазута в котле.

Следующим пунктом экскурсии стал объект филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». Отметим, что в настоящее время юные инженеры из детского технопарка «Квантолаб» готовятся к робототехническому конкурсу и принесли показать своих роботов сотрудникам котельной. Это, в свою очередь, снова вызвало дружескую дискуссию о том, нужны ли умные машины в современной теплоэнергетике.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, мероприятие прошло в рамках информационной кампании, организованной региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Кампания направлена на популяризацию знаний о работе ЖКХ и повышение престижа работников бытового обслуживания и коммунальных служб среди школьников. Также в единый период кампании с 21 марта по 1 апреля проходят и другие экскурсии на объекты ЖКХ, открытые уроки, объявлен конкурс детского рисунка «Что такое ЖКХ?».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/