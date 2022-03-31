Пришло время играть в снежки по правиламПени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.22 13:00

«Родственник» асфальта, космический ветер и роботы: школьники из Полярного посетили городскую котельную

Воспитанники детского технопарка «Квантолаб» из города Полярного посетили городскую котельную в рамках информационной кампании, приуроченной ко дню работника коммунальных служб. Учащиеся познакомились с рабочими процессами и получили представление о профессиях, востребованных в сфере теплоснабжения.

Сначала ребята побывали на мазутной станции. Там со специалистами зашел разговор о множестве труб в помещении и вентилей на них, а также о высоких температурах на контрольно-измерительных приборах. Ребятам рассказали о том, что мазут – «родственник» асфальта, а все они – производные от нефти.

Дети были восхищены ярким зрелищем – процессом горения мазута в котле.

Следующим пунктом экскурсии стал объект филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». Отметим, что в настоящее время юные инженеры из детского технопарка «Квантолаб» готовятся к робототехническому конкурсу и принесли показать своих роботов сотрудникам котельной. Это, в свою очередь, снова вызвало дружескую дискуссию о том, нужны ли умные машины в современной теплоэнергетике.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, мероприятие прошло в рамках информационной кампании, организованной региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Кампания направлена на популяризацию знаний о работе ЖКХ и повышение престижа работников бытового обслуживания и коммунальных служб среди школьников. Также в единый период кампании с 21 марта по 1 апреля проходят и другие экскурсии на объекты ЖКХ, открытые уроки, объявлен конкурс детского рисунка «Что такое ЖКХ?».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 21 по 27 марта по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 1,2 рубля, доллар потерял почти 68 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минобрнауки РФ подготовило проект документа о выдаче электронных дипломов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика