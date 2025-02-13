Роман Чекушов: «Мурманск может стать важной точкой для новых логистических маршрутов. Это откроет дополнительные возможности для развития Северного морского пути»

Сегодня прошла встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Романа Чекушова.

Особое внимание Роман Чекушов уделил развитию Северного морского пути. Незамерзающий порт столицы Кольского Заполярья может стать важной точкой для маршрутов в Южную Америку и Африку.

«Перед нами стоит задача — создать новые устойчивые маршруты, логистические сервисы для наших экспортеров. Мы говорим о развитии портов Балтийского моря и наших северных портов. Мурманский порт уникален. Отсюда можно дойти до южноамерикаснокого континента и до Африки», — сказал Роман Чекушов.

«Что касается логистики — вы правильно все говорите, Северный морской путь абсолютно востребован, эту тему мы будем подробно обсуждать в конце марта на Арктическом форуме, который пройдет в Мурманске. Здесь у нас правда важная площадка для отправки грузов», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области поблагодарил Минпромторг в лице Романа Чекушова за плотное взаимодействие и помощь в развитии региональной промышленности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/