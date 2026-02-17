«Романтика акварелью».: в Мурманске прошёл мастер‑класс по акварельной живописи

В Детской художественной школе города Мурманска прошёл мастер‑класс «Романтика акварелью». В мероприятии в рамках социального проекта «Искусство для всех» участвовали не только посетители библиотеки, но и семьи участников СВО.

В ходе урока участники рисовали подводных обитателей — рыбок и других морских существ. Работа велась в особой технике, при которой цвета плавно перетекают друг в друга прямо на листе, формируя естественные объёмные градиенты.

При создании работ участники мастер-класса показали незаурядное воображение: с вниманием относились к каждой детали, продуманно комбинировали цвета и искусно выполняли мягкие переходы между ними.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31903&page=1