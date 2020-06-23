Роману Шимбуеву за спасение школьника вручили нагрудный знак «Горячее сердце»

Губернатор Андрей Чибис вручил нагрудный знак, удостоверение и диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» десятилетнему Роману Шимбуеву за спасение своего друга.

Юный житель Островного осенью 2018 года спас школьника, случайно упавшего во время игры на улице в глубокий колодец. Наш земляк услышал крики и помог другу выбраться. Глава региона поблагодарил юного северянина за отважный поступок, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшему.

«Ты настоящий герой, Роман, и являешься примером не только для детей, но и для всех взрослых. Спасибо тебе большое за мужество и спасение товарища. Мы тобой гордимся!», – сказал губернатор, вручая награду.

История о неравнодушном северянине, спасшем друга, вошла в Почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года. За достойное воспитание сына и вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей мама Ромы Наталья Гетова удостоена Благодарственного письма губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, социально значимый проект – Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в России с ноября 2013 года. Основная цель – чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям. За семь лет вручены 1020 наград.