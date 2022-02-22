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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.22 10:00

«Росаккредитация» завершила проверку лабораторий Кольской АЭС

С 14 по 18 февраля 2022 года экспертная группа Национального органа по аккредитации проводила на Кольской АЭС выездную экспертизу методик, используемых в лабораториях, и оценивала уровень квалификации сотрудников лабораторий. Такая проверка проходит один раз в два года.

Данные лаборатории используют современные методы и подходы в своей работе. Обновляется оборудование, а вместе с тем и методики исследований. В этом году, помимо имеющихся методов измерений, в перечень аккредитации были внесены еще 11 новых методик. Основная задача персонала лабораторий – контролировать радиационную обстановку на территории промплощадки, в окружающей среде и в населённых пунктах в районе расположения Кольской АЭС, а также выполнять измерения химического состава и определение физико-химических свойств питьевой воды, природных и сточных вод. В настоящее время в лабораториях работают 54 человека - это дозиметристы, лаборанты и административно-технический персонал.      

В рамках экспертизы комиссия изучила состояние материально-технической базы, документов системы менеджмента качества, оценила квалификацию и опыт персонала, проверила наличие необходимого оборудования, средств измерений и методик.

Директор Кольской атомной электростанции Василий Омельчук отметил: «Подтверждение компетентности лабораторий службы радиационной безопасности и отдела охраны окружающей среды позволяет укрепить общественное доверие к достоверности выполняемых измерений, связанных с безопасностью, защитой окружающей среды и здоровьем людей».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в результате проверки комиссия отметила правильность и полноту используемых методик при проведении измерений, включенных в заявленную область аккредитации, объективность, достоверность и точность результатов, в соответствии с утвержденной областью аккредитации. Успешное прохождение проверки на соответствие требованиям межгосударственного стандарта гарантирует то, что лаборатории службы радиационной безопасности и лаборатории производственного экологического контроля могут нести юридическую ответственность за результаты своей деятельности, а люди могут доверять публикуемым сведениям.

 

 

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

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