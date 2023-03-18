«Росатом» и правительство Мурманской области развивают портал «Наш Север»

Правительство Мурманской области и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») завершили третий этап развития портала обратной связи с жителями региона «Наш Север». Совместная проектная команда провела обновление главной страницы и доработку функционала взаимодействия с жителями, внедрила систему лояльности и поощрения наиболее активных пользователей.

Теперь жители портала «Наш Север» могут получить призы за использование сервисов. За регистрацию, комментарии, обращения, участие в опросах и голосованиях пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на подарки, представленные в разделе «Магазин поощрений».

Также получить баллы можно, отсканировав QR-коды на специально созданных красных табличках, размещенных на объектах по всей Мурманской области в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить». Сейчас на территории региона установлено более 180 таких геометок.

Значительно упрощена процедура поддержки инициативных идей граждан, которая используется при проведении голосований по наиболее важным вопросам городского развития. Инициировать проект теперь может любая группа жителей численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и зарегистрированных на территории муниципалитета, где планируется реализовать проект. Так, на голосование с 10 по 31 января 2023 года выносились 113 инициатив, предложенных северянами. В отборе приняли участие почти 37 тысяч жителей Кольского полуострова.

«Мы рады, что голосование получило такой большой отклик у северян и надеемся повторить этот опыт. «Наш Север» фактически стал инструментом активного жителя Мурманской области, который можно применять в различных сферах жизни», – подчеркнула вице-губернатор Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, новый дизайн главной страницы «Нашего Севера» позволяет пользователю быстро и без лишних действий найти нужную информацию. Навигационные элементы интуитивно понятны и удобны, а логика их представления обеспечивает минимальное число шагов к цели.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание диалогу с жителями. Мы были рады применить наши компетенции для развития территории с помощью цифровых инструментов», – отметил генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» Алексей Голубев (входит в контур РИР).

Фото: https://gov-murman.ru