Наш удивительный мир: на острове Пасхи нашли нового каменного истукана, а дизайнер Стелла Маккартни привела на подиум лошадей«Крымская весна»: в Мурманске пройдёт фестиваль ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 11:00

«Росатом» и правительство Мурманской области развивают портал «Наш Север»

Правительство Мурманской области и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») завершили третий этап развития портала обратной связи с жителями региона «Наш Север». Совместная проектная команда провела обновление главной страницы и доработку функционала взаимодействия с жителями, внедрила систему лояльности и поощрения наиболее активных пользователей.

Теперь жители портала «Наш Север» могут получить призы за использование сервисов. За регистрацию, комментарии, обращения, участие в опросах и голосованиях пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на подарки, представленные в разделе «Магазин поощрений».

Также получить баллы можно, отсканировав QR-коды на специально созданных красных табличках, размещенных на объектах по всей Мурманской области в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить». Сейчас на территории региона установлено более 180 таких геометок.

Значительно упрощена процедура поддержки инициативных идей граждан, которая используется при проведении голосований по наиболее важным вопросам городского развития. Инициировать проект теперь может любая группа жителей численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и зарегистрированных на территории муниципалитета, где планируется реализовать проект. Так, на голосование с 10 по 31 января 2023 года выносились 113 инициатив, предложенных северянами. В отборе приняли участие почти 37 тысяч жителей Кольского полуострова.

«Мы рады, что голосование получило такой большой отклик у северян и надеемся повторить этот опыт. «Наш Север» фактически стал инструментом активного жителя Мурманской области, который можно применять в различных сферах жизни», – подчеркнула вице-губернатор Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, новый дизайн главной страницы «Нашего Севера» позволяет пользователю быстро и без лишних действий найти нужную информацию. Навигационные элементы интуитивно понятны и удобны, а логика их представления обеспечивает минимальное число шагов к цели.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание диалогу с жителями. Мы были рады применить наши компетенции для развития территории с помощью цифровых инструментов», – отметил генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» Алексей Голубев (входит в контур РИР).

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Паспорт». Художественный фильм (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика