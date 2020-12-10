«Росатом» планирует создать концепцию цифровой платформы сервисов СМП к апрелю 2021 года

Росатом планирует создать концепцию единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути к апрелю 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в ходе международного форума «Арктика: настоящее и будущее», пишет ТАСС.

«Мы должны подготовить предложения по созданию и внедрению единой платформы цифровых сервисов, представляемых в акватории Северного морского пути <…> Мы работаем сейчас над концепцией, она должна завершиться к апрелю будущего года, после этого мы проведем, наверное, некое итоговое обсуждение со всеми, и будет принято решение о создании именно уже самой системы», - рассказал он.

Кулинко добавил, что «Росатом» ведёт работу по созданию концепции с государственными органами, ключевыми компаниями - такими, как «НОВАТЭК», «Норникель», «Газпром», «Роснефть».

«Мы активно работаем и над неким ледовым роутингом, попыткой создания такой математической модели на основе в том числе искусственного интеллекта прокладывания во льдах маршрута», - пояснил он, рассказывая о примерном функционале платформы.

В качестве примера Кулинко привёл и мобильное приложение, которое могло бы позволить капитану на мостике «слоями видеть всю обстановку, начиная от ледовой ситуации, заканчивая расстановкой аварийно-спасательного флота, заходить в различные информационные системы коллег - как федеральных органов, так и ключевых игроков».

Десятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Его организатором выступает «Ассоциация полярников» при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.