«Росатом» планирует вместе с «Норникелем» заняться разработкой литиевого месторождения в Мурманской области

Госкорпорация «Росатом» хочет совместно с «Норникелем» начать разработку Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщил первый замглавы атомной корпорации Кирилл Комаров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

«В России сегодня есть три источника, где литий можно брать. Один - это действительно начать разрабатывать новые месторождения. И сейчас в качестве самого перспективного мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской области, которое мы хотим совместно с «Норникелем» (разрабатывать). Рассчитываем, что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион. И хотим начать им заниматься», - рассказал Комаров.

Как пишет finmarket.ru, в качестве других источников лития для производства накопителей энергии в России топ-менеджер назвал добычу лития из «так называемых рассолов». Он пояснил, что это сложный способ и достаточно дорогой, но на фоне действующих цен на литий компания уже рассматривает и этот способ в качестве экономически оправданного. Третьим источником может стать извлечение лития из отходов - но «много там не извлечёшь», пояснил Комаров.

Представитель «Росатома» резюмировал, что компании нужно иметь «сбалансированную карту» источников лития. При этом он отметил, что «всё, что можно, дешевое надо активно скупать за рубежом», приведя в пример политику компании относительно урана. При этом в России надо также заниматься добычей лития, в частности, для отработки технологий, заключил Комаров.

Фото: https://goarctic.ru/work/strategicheskie-metally-rossiyskoy-arktiki/