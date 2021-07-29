«Росатом» планирует заказать ещё шесть ледоколов, чтобы обеспечить вывоз грузов по Севморпути к 2030 году

Госкорпорация «Росатом» планирует дополнительно заказать ещё шесть ледоколов, чтобы обеспечить экспорт российского сырья и международный транзит грузов по Севморпути к 2030 году. Об этом журналистам рассказал первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров.

По его словам, два из них — это атомные ледоколы серии 22220 мощностью 60 МВт, а четыре — на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 40 МВт. По словам Комарова, стоимость атомного ледокола оценивается в 60 млрд рублей. Сооружение новых ледоколов синхронизируется с ростом грузопотока и должно быть обеспечено соответствующими соглашениями с грузоотправителями, добавил он. Эти суда потребуются для замещения атомных ледоколов, которые перевозят грузы «Газпром нефти», «Норникеля» и проектов «НОВАТЭКа» в Обской губе после 2026–2029 годов.

Сроки службы трёх атомных ледоколов «Атомфлота» — «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала» — истекают в 2027–2029 годах. Им на замену должны прийти ледоколы проекта 22220 (головной ледокол «Арктика», первый серийный ледокол «Сибирь», второй серийный ледокол «Урал» и ещё два подобных ледокола, строительство которых началось в 2020 году), а также ледокол «Лидер». Кроме того «Росатом» продлил эксплуатацию атомного ледокола «50 лет Победы» до 2039 года.

Как пишет РИА «Новости», но этих семи атомных ледоколов всё равно может быть недостаточно для вывоза всех заявленных грузов по Севморпути. Если в майском указе Президента РФ Владимира Путина поставлена цель увеличить грузооборот по маршруту до 80 млн тонн к 2024 году, то, согласно презентации замгендиректора «Росатома» Вячеслава Рукши, грузопоток к 2030 году на нём ожидается до 110 млн тонн с учётом транзита. По оценке Комарова, к 2030 году по Севморпути планируется перевозить около 30 млн транзитных грузов. В 2020 году грузопоток по этому маршруту составил 33 млн тонн, преимущественно нефти, СПГ и металлов «Норильского никеля».

Выполнение плана в большей степени будет зависеть от СПГ-проектов «НОВАТЭКа», который собирается нарастить грузопоток до 35,5 млн тонн к 2024 году, а также от проекта «Роснефти» «Восток Ойл», который, по данным нефтяной компании, добавит 30 млн тонн грузопотока в 2024 году, и угольного проекта «Северная звезда» Романа Троценко (план на 2024 год — около 4 млн тонн).

«Норникель» и «Газпромнефть» уже обеспокоились потенциальным дефицитом ледокольной проводки и договорились с «Росатомом» об аренде ледоколов на 10–15 лет вместо обычных 3–5. Причём «Норникель» планирует построить ледокол на СПГ за свой счёт и передать его в управление «Росатому», сообщил старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий в ходе Дня Арктики 23 июля.