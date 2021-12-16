4:3 в пользу «Мурмана» - поддержка приносит результатСплошной стресс: 98% жителей СЗФО испытывают стресс на работе. Это самый высокий показатель среди россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.21 12:00

Росатом поддержит три проекта работников Кольской АЭС

В рамках общероссийского Конгресса молодых учёных, приуроченного к Году науки и технологии, на территории Парка науки и искусства «Сириус» в г. Сочи состоялся финал Акселератора проектов «Mission: Talent» созданный Корпоративной Академией Росатома, где свои три проекта представили работники Кольской АЭС.

Всего в предакселераторе приняли участие 350 участников. В акселератор «Mission: Talent» прошло 70 проектов, 57 из которых вышли в финал. Экспертами финальной сессии акселератора стали генеральные директора предприятий отрасли, HR директора дивизионов, они отобрали 20 лучших проектов. Три проекта были представлены генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву и заместителю генерального директора по персоналу Татьяне Терентьевой. Одним из которых стал проект инженера управления информации и общественных связей Кольской АЭС Александры Морозовой «Лига безопасности», способствующий развитию культуры безопасности в отрасли.

Алексей Лихачев отметил общую актуальность мероприятия и подчеркнул, что все проекты, вышедшие в финал, будут способствовать реализации перспективных идей и лучших практик развития человеческого потенциала: «Участники акселератора представили проекты очень высокого уровня, каждый из которых необходимо довести до внедрения. Из участников акселератора может сформироваться целое общественное движение, инициативы которого будут становиться источником системных решений для Росатома и для страны».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, помимо «Лиги безопасности» в Сочи были представлены ещё 2 проекта работников Кольской АЭС, вошедшие в двадцатку лучших. «Шаг в Росатом» - профориентационный проект Алексея Толстопятова ведущего инженера управления реактором реакторного цеха и «Цифровой наставник» - сообщество наставников по цифровым продуктам Ивана Ломанова инженера отдела дефектоскопии металлов и технического контроля.

Акселератор проектов «Mission: Talent» – программа развития идей и решений в области раскрытия и применения потенциала человека. Он создан Корпоративной Академией Росатома как один из инструментов реализации видения Росатома 2030 - стать лучшим в раскрытии человеческого и кадрового потенциала. Партнёрами акселератора стали «Большая перемена», фонд «АЙБ» и Московский институт психоанализа.

Фото  управления информации и общественных связей КАЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В СЗФО наблюдается максимальный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года - итоги года в области вахты подводит hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин
Светлана
15.12.21 12:54
Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Упреждающий режим предоставления ряда социальных выплат в Мурманской области закреплен законодательно-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика