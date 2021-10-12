«Росатом» проводит отбор школьников для участия в просветительской экспедиции на Северный полюс

8 октября при поддержке Госкорпорации «Росатом» стартовал просветительский проект для учеников 7-10-х классов и студентов 1-го курса ссузов «Ледокол знаний. Homo Science project» в рамках Года науки и технологий России.

В борьбе за уникальную возможность отправиться в просветительскую экспедицию на Северный полюс участникам предстоит посоревноваться в нескольких этапах и продемонстрировать как свою эрудицию и широту кругозора, так и творческие способности. Уже летом 2022 года 25 сильнейших участников дойдут до вершины планеты на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Механика участия проста: для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.polus.atom.online; а затем регулярно проходить викторины, отвечая на вопросы из самых разных областей. Принять участие возможно до 27 октября. У викторины четыре уровня сложности. В течение месяца будет формироваться рейтинг участников.

После прохождения всех этапов викторины, участникам предстоит выполнить творческое задание, по результатам которого определятся те самые 25 финалистов, которые отправятся в экспедицию «Ледокол знаний. Homo Science project».

Имена финалистов будут объявлены 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие.

Те, кто войдут в топ-50 участников, согласно общему рейтингу, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100 – годовую подписку на сервис аудио и электронных книг.

Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», совсем недавно завершилась просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project». 24 августа одиннадцатидневное арктическое путешествие подошло к концу. Атомный ледокол «50 лет Победы» доставил на шапку нашей планеты более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.