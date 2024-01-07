«Росатом» выполнил план 2023 года по грузоперевозкам на СМП и полностью выполнил гособоронзаказ

Госкорпорация «Росатом» в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на Северном морском пути в объёме 36 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Я очень благодарен нашим партнёрам — «Газпромнефти», «Лукойлу», «Норникелю», которые нашли возможность уйти с западного направления. Это позволило нам, во-первых, ещё до Нового года достичь плановой цифры в 36 миллионов тонн и, во-вторых, увеличить международный транзит до рекордного объёма заметно более 2 миллионов тонн», — сказал Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава «Росатома» отметил, что компания помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину. «Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году, напомнил Лихачев.

- Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года, — заключил он.