«Росатом» замахнулся на создание судна для перевозки негабарита в Арктике

Для работы в Арктике готовится судно для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов. Раньше для решения подобных задач привлекались иностранцы. Теперь принято решение иметь такое судно под российским флагом, сообщает пресс-служба «Судострой».

27 июля 2020 года АО «Атомэнергомаш» опубликовало материалы прямой закупки у единственного поставщика услуг по разработке концепции судна для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов по Северному морскому пути, а также в других районах Мирового океана.

За рубежом такое полупогружное судно для погрузки объекта транспортировки притапливается путём заполнения водой балластных цистерн. Затем с помощью буксиров на него заводится груз (буровая платформа или другое судно), который после всплытия оказывается на грузовой палубе.

«Атомэнерго" предстоит разработать концепт-проект гигантского транспортного судна типа SSHTV. Основным его предназначением станет транспортировка, в том числе по Северному морскому пути, оптимизированных плавучих энергоблоков (ОПЭБ) к месту установки, а также на ремонт и утилизацию.

Поскольку плавучих атомных энергоблоков на данный момент не так много, то судно планируется привлекать и для транспортировки других плавучих объектов – платформ, судов, модулей производственных сооружений.

Потенциальными заказчиками услуг такого судна в «Атомэнергомаше» видят структуры Минобороны, «Росатома», «Газпрома», «Роснефти», «НОВАТЭКа», ОСК. Словом все крупные компании, имеющие производственные активы в Арктике. Также рассматривается грузовая база и на мировом рынке.

Планируется два варианта российского SSHTV с разными ледовыми классами: Arc5 и Arc7. Предполагается, что через сложные участки ледокольную проводку судна будет осуществлять атомный ледокол «Лидер» проекта 10510.