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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.20 09:30

«Росатом» завершает работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива с плавучей технической базы «Лепсе»

На территории филиала АО «ЦС «Звёздочка» судоремонтного завода «Нерпа» организации Госкорпорации «Росатом» проводят финальные работы по выгрузке основного массива отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, последняя из шести партий отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) была перегружена в транспортные упаковочные контейнеры ТУК-18 и на теплоходе «Серебрянка» доставлена на специальную накопительную площадку ФГУП «Атомфлот». В результате работ, начатых в мае 2019 года, из носовой блок-упаковки ПТБ с использованием специально разработанных технологий и уникального оборудования было вырезано и выгружено 620 ОТВС.

«В сжатые сроки в условиях неблагоприятной радиационной обстановки специалистами «Росатомфлота» проведена уникальная работа по выгрузке некондиционных отработавших тепловыделяющих сборок, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Дозовые нагрузки на персонал не превысили контрольные уровни и среднегодовые значения. Нами сделан важный шаг в повышении экологической безопасности Арктического региона».

«Утилизация «Лепсе» является значимым на международном уровне экологическим проектом», - отметил генеральный директор АО «ЛЦ ЯТЦ» Александр Желнин. - Выгрузка последней партии ОЯТ ознаменовала успешное окончание работ по проекту в рамках международной технической помощи. Оставшиеся 19 ОТВС, находящиеся в кессонах, планируется выгрузить в 2021 году за счет средств федерального бюджета».

На сегодня выгружено 97% всего ОЯТ ПТБ «Лепсе», при этом 24 ТУК с ОТВС уже отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк».

«Начиная с прошлого года, достигнут максимальный темп вывоза ОЯТ из хранилищ губы Андреева, пункта Гремиха и судна «Лепсе». При этом суммарная активность вывезенных ядерных материалов составляет около полумиллиона кюри, что позволяет решать задачу создания на Северо-западе России зоны без ядерно-опасных объектов, что является особенно важным для экологии», - отметил директор по государственной политики в области РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков.

Как сообщает департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», сухогруз «Лепсе» был построен в 1934 году, переоборудован в плавучую техническую базу в 1961 году. До 1981 года ПТБ обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов. С 1981 года ПТБ «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ПТБ была выведена из эксплуатации.

Проект по утилизации ПТБ «Лепсе» реализуется в рамках международного сотрудничества. В 1996 году проект был включен в программу TACIS (программа «Техническая помощь СНГ») с выделением финансирования на обследование состояния ОЯТ. С 2008 года финансирование осуществлялось на основе грантового соглашения между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Госкорпорацией «Росатом» и АО «Логистический центр ЯТЦ» (заказчик и координатор проекта). Общий объем финансирования, предоставленного ЕБРР из средств Фонда Экологическое партнерство «Северное Измерение», составил 54 млн евро.

После проведения ФГУП «Атомфлот» в 2011 году (в том числе за счет средств Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») комплексного радиационного обследования судна и подготовительных работ (докование с частичной конвертовкой корпуса судна, удаление переменных грузов, извлечение ОЯТ и проведение дезактивации, установка дополнительного оборудования и т.д.) ПТБ «Лепсе» в 2012 году была отбуксирована на судоремонтный завод «Нерпа».

В 2008 году было заключено исходное исполнительное соглашение о гранте для утилизации ПТБ «Лепсе», получателем средств которого стало АО «ФЦЯРБ», а распорядителем - Европейский банк реконструкции и развития. Целью реализации проекта является улучшение радиационной обстановки и устранение серьезной экологической опасности в регионе за счет удаления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов с ПТБ «Лепсе» и направления его на переработку или временное хранение.

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