«Росатомфлот» и «Норникель» подписали долгосрочный договор на оказание ледокольных услуг

8 декабря в Санкт-Петербурге на площадке международного форума «Арктика: настоящее и будущее» ФГУП «Атомфлот» и ПАО «ГМК «Норильский никель» подписали долгосрочный договор на оказание услуг универсальным атомным ледоколом проекта 22220 по обеспечению судоходства судов в акватории Северного морского пути.

Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица и старший вице-президент – руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Дубовицкий.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», согласно условиям договора, одному из универсальных атомных ледоколов проекта 22220 предстоит ежегодно работать в Енисейском районе Карского моря с 1 января по 31 мая и с 1 ноября по 31 декабря. Срок действия договора - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2041 года.

«Наши многолетние партнёры высоко оценили эффективность работы атомного ледокола «Сибирь» на реке Енисей, - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Атомоход проекта 22220 продемонстрировал готовность обеспечить эффективную транспортную систему по доставке продукции горно-металлургической компании. Отмечу, что при заинтересованности ПАО «ГМК «Норильский никель» данный договор может быть продлён на два последовательных периода продолжительностью до пяти лет каждый».

«Привлечение дополнительных ледокольных мощностей необходимо «Норникелю» из-за существенного увеличения грузопотока в Норильский промышленный район. Рост связан с реализацией целого ряда инвестиционных проектов «Норникеля» и других компаний на Таймыре, а также со стартом программы масштабной реновации Норильска. Чтобы выполнить эти задачи, мы уже расширили нашу логистическую инфраструктуру. Так количество рейсов через порт Дудинка в прошлую зимнюю навигацию увеличилось на 75%, а количество перевозимых грузов по сравнению со средними показателями предыдущих лет выросло на 40%. Долгосрочный контракт с «Атомфлотом» и привлечение нового ледокола проекта 22220 на постоянной основе обеспечит ритмичную доставку «проектных» грузов в Норильск и станет залогом успешного выполнения наших стратегических проектов», - отметил в ходе церемонии подписания Сергей Дубовицкий.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/12/08/11492-rosatomflot-i-nornikel-podpisali-dogovor-na-okazanie-ledokolnyh-uslug/