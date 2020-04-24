«Росатомфлот» и Судостроительный комплекс «Звезда» подписали контракт на строительство атомного ледокола «Лидер»

Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор ООО «СКК «Звезда» Сергей Целуйко.

Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» - единственный исполнитель данного контракта. Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года №538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству а/л «Лидер».

Согласно условиям контракта ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.